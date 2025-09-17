XCeption (XCEPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01330036$ 0.01330036 $ 0.01330036 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +5.01%

XCeption (XCEPT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCEPT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCEPT sepanjang masa ialah $ 0.01330036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCEPT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XCeption (XCEPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.02K$ 118.02K $ 118.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.02K$ 118.02K $ 118.02K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XCeption ialah $ 118.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCEPT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.02K.