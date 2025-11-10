XChange Harga Hari Ini

Harga langsung XChange (XCHANGE) hari ini ialah $ 0.00006388, dengan 15.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XCHANGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00006388 setiap XCHANGE.

XChange kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 63,765, dengan bekalan edaran sebanyak 999.32M XCHANGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XCHANGE didagangkan antara $ 0.00005907 (rendah) dan $ 0.00007587 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00067938, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005147.

Dalam prestasi jangka pendek, XCHANGE dipindahkan +2.56% dalam sejam terakhir dan -49.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XChange (XCHANGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.77K$ 63.77K $ 63.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.77K$ 63.77K $ 63.77K Bekalan Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Jumlah Bekalan 999,315,884.388304 999,315,884.388304 999,315,884.388304

Had Pasaran semasa XChange ialah $ 63.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCHANGE ialah 999.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999315884.388304. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.77K.