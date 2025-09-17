Lagi Mengenai XCREDI

xCREDI Logo

xCREDI Harga (XCREDI)

Tidak tersenarai

1 XCREDI ke USD Harga Langsung:

$0.02089327
-0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
xCREDI (XCREDI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:29:15 (UTC+8)

xCREDI (XCREDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02085801
24J Rendah
$ 0.02123309
24J Tinggi

$ 0.02085801

$ 0.02123309

$ 0.143297

$ 0.01628149

+0.01%

-0.98%

-3.17%

-3.17%

xCREDI (XCREDI) harga masa nyata ialah $0.02089327. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCREDI didagangkan antara $ 0.02085801 rendah dan $ 0.02123309 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCREDI sepanjang masa ialah $ 0.143297, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01628149.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCREDI telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xCREDI (XCREDI) Maklumat Pasaran

$ 334.29K

--
----

$ 334.29K

16.00M

16,000,000.0

Had Pasaran semasa xCREDI ialah $ 334.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCREDI ialah 16.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 334.29K.

xCREDI (XCREDI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga xCREDI kepada USD adalah $ -0.0002078004720707.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga xCREDI kepada USD adalah $ -0.0009805232.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga xCREDI kepada USD adalah $ +0.0000196501.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga xCREDI kepada USD adalah $ -0.002639841671408546.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002078004720707-0.98%
30 Hari$ -0.0009805232-4.69%
60 Hari$ +0.0000196501+0.09%
90 Hari$ -0.002639841671408546-11.21%

Apakah itu xCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

xCREDI (XCREDI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

xCREDI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai xCREDI (XCREDI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset xCREDI (XCREDI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk xCREDI.

Semak xCREDI ramalan harga sekarang!

XCREDI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik xCREDI (XCREDI)

Memahami tokenomik xCREDI (XCREDI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCREDI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai xCREDI (XCREDI)

Berapakah nilai xCREDI (XCREDI) hari ini?
Harga langsung XCREDI dalam USD ialah 0.02089327 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCREDI ke USD?
Harga semasa XCREDI ke USD ialah $ 0.02089327. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran xCREDI?
Had pasaran untuk XCREDI ialah $ 334.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCREDI?
Bekalan edaran XCREDI ialah 16.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCREDI?
XCREDI mencapai harga ATH sebanyak 0.143297 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCREDI?
XCREDI melihat harga ATL sebanyak 0.01628149 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCREDI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCREDIialah -- USD.
Adakah XCREDI akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCREDI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCREDIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:29:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.