xCREDI (XCREDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02085801 $ 0.02085801 $ 0.02085801 24J Rendah $ 0.02123309 $ 0.02123309 $ 0.02123309 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02085801$ 0.02085801 $ 0.02085801 24J Tinggi $ 0.02123309$ 0.02123309 $ 0.02123309 Sepanjang Masa $ 0.143297$ 0.143297 $ 0.143297 Harga Terendah $ 0.01628149$ 0.01628149 $ 0.01628149 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.98% Perubahan Harga (7D) -3.17% Perubahan Harga (7D) -3.17%

xCREDI (XCREDI) harga masa nyata ialah $0.02089327. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCREDI didagangkan antara $ 0.02085801 rendah dan $ 0.02123309 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCREDI sepanjang masa ialah $ 0.143297, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01628149.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCREDI telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xCREDI (XCREDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 334.29K$ 334.29K $ 334.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 334.29K$ 334.29K $ 334.29K Bekalan Peredaran 16.00M 16.00M 16.00M Jumlah Bekalan 16,000,000.0 16,000,000.0 16,000,000.0

Had Pasaran semasa xCREDI ialah $ 334.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCREDI ialah 16.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 334.29K.