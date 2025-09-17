XDEFI (XDEFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00718136 $ 0.00718136 $ 0.00718136 24J Rendah $ 0.00724405 $ 0.00724405 $ 0.00724405 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00718136$ 0.00718136 $ 0.00718136 24J Tinggi $ 0.00724405$ 0.00724405 $ 0.00724405 Sepanjang Masa $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 Harga Terendah $ 0.00153848$ 0.00153848 $ 0.00153848 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) -0.55% Perubahan Harga (7D) -0.55%

XDEFI (XDEFI) harga masa nyata ialah $0.00719802. Sepanjang 24 jam yang lalu, XDEFI didagangkan antara $ 0.00718136 rendah dan $ 0.00724405 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XDEFI sepanjang masa ialah $ 2.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00153848.

Dari segi prestasi jangka pendek, XDEFI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan -0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XDEFI (XDEFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 936.25K$ 936.25K $ 936.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 130.07M 130.07M 130.07M Jumlah Bekalan 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

Had Pasaran semasa XDEFI ialah $ 936.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XDEFI ialah 130.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 240000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.