XEND IT Harga Hari Ini

Harga langsung XEND IT (XEND) hari ini ialah $ 0.00002231, dengan 2.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XEND kepada USD penukaran adalah $ 0.00002231 setiap XEND.

XEND IT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,308, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M XEND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XEND didagangkan antara $ 0.00002125 (rendah) dan $ 0.00002248 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007364, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001896.

Dalam prestasi jangka pendek, XEND dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -7.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XEND IT (XEND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

