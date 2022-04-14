Tokenomik Xenopus laevis (XENO)

Lihat cerapan utama tentang Xenopus laevis (XENO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Xenopus laevis (XENO) Maklumat

Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump

Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity.

Use in research:

This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans,

******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event.

Regenerative Capabilities:

regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.

Laman Web Rasmi:
https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump

Xenopus laevis (XENO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Xenopus laevis (XENO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 444.56K

Jumlah Bekalan:
$ 999.82M

Bekalan Edaran:
$ 899.58M

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 494.10K

Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02291166

Terendah Sepanjang Masa:
$ 0

Harga Semasa:
$ 0.00049439


Tokenomik Xenopus laevis (XENO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Xenopus laevis (XENO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XENO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XENO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XENO, terokai XENO harga langsung token!

XENO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XENO? Halaman ramalan harga XENO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.