Xensei (XSEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00369991 24J Tinggi $ 0.00370089 Sepanjang Masa $ 0.03898872 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -31.46%

Xensei (XSEI) harga masa nyata ialah $0.00370089. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSEI didagangkan antara $ 0.00369991 rendah dan $ 0.00370089 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSEI sepanjang masa ialah $ 0.03898872, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSEI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -31.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xensei (XSEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.02K Bekalan Peredaran 20.00M Jumlah Bekalan 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Xensei ialah $ 74.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSEI ialah 20.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.02K.