Xerberus (XER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01483695 $ 0.01483695 $ 0.01483695 24J Rendah $ 0.01572192 $ 0.01572192 $ 0.01572192 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01483695$ 0.01483695 $ 0.01483695 24J Tinggi $ 0.01572192$ 0.01572192 $ 0.01572192 Sepanjang Masa $ 0.0209752$ 0.0209752 $ 0.0209752 Harga Terendah $ 0.00268313$ 0.00268313 $ 0.00268313 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +28.82% Perubahan Harga (7D) +28.82%

Xerberus (XER) harga masa nyata ialah $0.01522106. Sepanjang 24 jam yang lalu, XER didagangkan antara $ 0.01483695 rendah dan $ 0.01572192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XER sepanjang masa ialah $ 0.0209752, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00268313.

Dari segi prestasi jangka pendek, XER telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +28.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xerberus (XER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.22M$ 15.22M $ 15.22M Bekalan Peredaran 239.55M 239.55M 239.55M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Xerberus ialah $ 3.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XER ialah 239.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.22M.