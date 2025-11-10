BursaDEX+
Harga XERO AI langsung hari ini ialah 0 USD.XERAI modal pasaran ialah 8,990.28 USD. Jejaki masa nyata XERAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai XERAI

Maklumat Harga XERAI

Apakah XERAI

Laman Web Rasmi XERAI

Tokenomik XERAI

Ramalan Harga XERAI

XERO AI Logo

XERO AI Harga (XERAI)

Tidak tersenarai

1 XERAI ke USD Harga Langsung:

0.00%1D
XERO AI (XERAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:45:33 (UTC+8)

XERO AI Harga Hari Ini

Harga langsung XERO AI (XERAI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XERAI kepada USD penukaran adalah -- setiap XERAI.

XERO AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,990.28, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M XERAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XERAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, XERAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XERO AI (XERAI) Maklumat Pasaran

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa XERO AI ialah $ 8.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XERAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.99K.

XERO AI Sejarah Harga USD

0.00%

0.00%

XERO AI (XERAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga XERO AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XERO AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XERO AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XERO AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-8.00%
60 Hari$ 0-5.83%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk XERO AI

XERO AI (XERAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XERAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
XERO AI (XERAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga XERO AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga XERO AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XERAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik XERO AI Ramalan Harga.

Apakah itu XERO AI (XERAI)

Welcome to XERO AI

The Fastest Way to Trade What’s Trending

XERO AI is a cross-chain trading tool built for speed, culture, and automation. We help you react instantly to what matters — tweets, wallets, and moments that move markets.

What makes XERO AI different?

Comment-to-Snipe (Multi-Chain) Just reply to a tweet. XERO reads it, verifies it, and executes directly from your wallet — no tabs, no delays. (Live on Ethereum & Solana, BSC, Base, Sui, etc coming next.)

X Profile Contract Sniper Monitor any X profile — whether it’s a dev, a new meme coin account, or a KOL. When they tweet a contract address, XERO AI snipes it instantly using your configured wallet.

Pump.fun Telegram Bot Integration Deploy tokens directly from Telegram with auto-filled supply, and bundle setup. No coding. No site. Just type and launch.

AI Branding Engine Instantly generate token names, logos, and meme visuals based on the tweet’s vibe or topic.

Bundle + Snipe Launch with up to 5 wallets in a bundle. Snipe your own token instantly. Lock your position before anyone else.

No lag. No design tools. No waiting. Just fast, narrative-first trading — powered by XERO AI.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XERO AI (XERAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XERO AI

Berapakah nilai 1 XERO AI pada tahun 2030?
Jika XERO AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga XERO AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:45:33 (UTC+8)

XERO AI (XERAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang XERO AI

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.