XERO AI Harga Hari Ini

Harga langsung XERO AI (XERAI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XERAI kepada USD penukaran adalah -- setiap XERAI.

XERO AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,990.28, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M XERAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XERAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, XERAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XERO AI (XERAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa XERO AI ialah $ 8.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XERAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.99K.