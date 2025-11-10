Tokenomik XERO AI (XERAI)

Lihat cerapan utama tentang XERO AI (XERAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:17:13 (UTC+8)
XERO AI (XERAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XERO AI (XERAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.99K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.99K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00095198
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00007729
Harga Semasa:
$ 0
XERO AI (XERAI) Maklumat

Welcome to XERO AI

The Fastest Way to Trade What’s Trending

XERO AI is a cross-chain trading tool built for speed, culture, and automation. We help you react instantly to what matters — tweets, wallets, and moments that move markets.

What makes XERO AI different?

Comment-to-Snipe (Multi-Chain) Just reply to a tweet. XERO reads it, verifies it, and executes directly from your wallet — no tabs, no delays. (Live on Ethereum & Solana, BSC, Base, Sui, etc coming next.)

X Profile Contract Sniper Monitor any X profile — whether it’s a dev, a new meme coin account, or a KOL. When they tweet a contract address, XERO AI snipes it instantly using your configured wallet.

Pump.fun Telegram Bot Integration Deploy tokens directly from Telegram with auto-filled supply, and bundle setup. No coding. No site. Just type and launch.

AI Branding Engine Instantly generate token names, logos, and meme visuals based on the tweet’s vibe or topic.

Bundle + Snipe Launch with up to 5 wallets in a bundle. Snipe your own token instantly. Lock your position before anyone else.

No lag. No design tools. No waiting. Just fast, narrative-first trading — powered by XERO AI.

Laman Web Rasmi:
https://xero-ai.io

Tokenomik XERO AI (XERAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XERO AI (XERAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XERAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XERAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XERAI, terokai XERAI harga langsung token!

XERAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XERAI? Halaman ramalan harga XERAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

