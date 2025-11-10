BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Xertra langsung hari ini ialah 0.02852919 USD.STRAX modal pasaran ialah 57,791,326 USD. Jejaki masa nyata STRAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Xertra langsung hari ini ialah 0.02852919 USD.STRAX modal pasaran ialah 57,791,326 USD. Jejaki masa nyata STRAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai STRAX

Maklumat Harga STRAX

Apakah STRAX

Kertas putih STRAX

Laman Web Rasmi STRAX

Tokenomik STRAX

Ramalan Harga STRAX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Xertra Logo

Xertra Harga (STRAX)

Tidak tersenarai

1 STRAX ke USD Harga Langsung:

$0.02852671
$0.02852671$0.02852671
+1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Xertra (STRAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:37:58 (UTC+8)

Xertra Harga Hari Ini

Harga langsung Xertra (STRAX) hari ini ialah $ 0.02852919, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRAX kepada USD penukaran adalah $ 0.02852919 setiap STRAX.

Xertra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,791,326, dengan bekalan edaran sebanyak 2.03B STRAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRAX didagangkan antara $ 0.02792947 (rendah) dan $ 0.03031573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 22.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0114071.

Dalam prestasi jangka pendek, STRAX dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -4.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xertra (STRAX) Maklumat Pasaran

$ 57.79M
$ 57.79M$ 57.79M

--
----

$ 59.93M
$ 59.93M$ 59.93M

2.03B
2.03B 2.03B

2,100,688,049.329338
2,100,688,049.329338 2,100,688,049.329338

Had Pasaran semasa Xertra ialah $ 57.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRAX ialah 2.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100688049.329338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.93M.

Xertra Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02792947
$ 0.02792947$ 0.02792947
24J Rendah
$ 0.03031573
$ 0.03031573$ 0.03031573
24J Tinggi

$ 0.02792947
$ 0.02792947$ 0.02792947

$ 0.03031573
$ 0.03031573$ 0.03031573

$ 22.77
$ 22.77$ 22.77

$ 0.0114071
$ 0.0114071$ 0.0114071

-0.31%

+1.67%

-4.96%

-4.96%

Xertra (STRAX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ +0.0004689.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.0065224175.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.0100278590.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.020050105717981454.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004689+1.67%
30 Hari$ -0.0065224175-22.86%
60 Hari$ -0.0100278590-35.14%
90 Hari$ -0.020050105717981454-41.27%

Ramalan Harga untuk Xertra

Xertra (STRAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STRAX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Xertra (STRAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Xertra berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Xertra yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STRAX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Xertra Ramalan Harga.

Apakah itu Xertra (STRAX)

Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure.

The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++.

The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Xertra (STRAX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xertra

Berapakah nilai 1 Xertra pada tahun 2030?
Jika Xertra berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Xertra berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:37:58 (UTC+8)

Xertra (STRAX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Xertra

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04395
$0.04395$0.04395

+119.75%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1290
$0.1290$0.1290

+35.78%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00440
$0.00440$0.00440

+46.66%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003630
$0.000003630$0.000003630

+39.61%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013874
$0.013874$0.013874

+37.04%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1290
$0.1290$0.1290

+35.78%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002006
$0.0000002006$0.0000002006

+54.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.