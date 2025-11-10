Xertra Harga Hari Ini

Harga langsung Xertra (STRAX) hari ini ialah $ 0.02852919, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRAX kepada USD penukaran adalah $ 0.02852919 setiap STRAX.

Xertra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,791,326, dengan bekalan edaran sebanyak 2.03B STRAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRAX didagangkan antara $ 0.02792947 (rendah) dan $ 0.03031573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 22.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0114071.

Dalam prestasi jangka pendek, STRAX dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -4.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xertra (STRAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.79M$ 57.79M $ 57.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.93M$ 59.93M $ 59.93M Bekalan Peredaran 2.03B 2.03B 2.03B Jumlah Bekalan 2,100,688,049.329338 2,100,688,049.329338 2,100,688,049.329338

Had Pasaran semasa Xertra ialah $ 57.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRAX ialah 2.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100688049.329338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.93M.