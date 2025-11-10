Xertra Harga (STRAX)
Harga langsung Xertra (STRAX) hari ini ialah $ 0.02852919, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRAX kepada USD penukaran adalah $ 0.02852919 setiap STRAX.
Xertra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,791,326, dengan bekalan edaran sebanyak 2.03B STRAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRAX didagangkan antara $ 0.02792947 (rendah) dan $ 0.03031573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 22.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0114071.
Dalam prestasi jangka pendek, STRAX dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -4.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Xertra ialah $ 57.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRAX ialah 2.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100688049.329338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.93M.
Pada hari ini, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ +0.0004689.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.0065224175.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.0100278590.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Xertra kepada USD adalah $ -0.020050105717981454.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0004689
|+1.67%
|30 Hari
|$ -0.0065224175
|-22.86%
|60 Hari
|$ -0.0100278590
|-35.14%
|90 Hari
|$ -0.020050105717981454
|-41.27%
Pada tahun 2040, harga Xertra berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own customise blockchain without the costs of running their own blockchain network infrastructure.
The vision of the Stratis platform is to become a one-stop shop for all blockchain things, mostly becoming a blockchain-as-a-service (BAAS) platform. Technology-wise, it is a clone of Bitcoin’s core code, with a few enhanced features and written in C# language instead of C++.
The team is based in the United Kingdom but has a decentralized structure with members spreading across the world. Several people on their management team are well-versed in enterprise software development using .NET and C# – a positive sign considering those are the project’s two primary languages. Chris Trew, the founder and CEO, has over 10 years of experience in enterprise IT and was a volunteer developer for the Blitz project. Stratis is competing against other BaaS projects in an increasingly saturated but gigantic space. Lisk may be the largest direct competitor in offering sidechains for businesses. However, Lisk is written in Javascript (not C#) and has sidechains that are more publicly available. The decreased privacy may be a turnoff to corporations looking to keep their code proprietary. The company held an ICO in June 2016 and manage to raised 915 Bitcoin.
