Apakah itu Xfinite Entertainment (XET)

What is Xfinite? Xfinite is a decentralized entertainment ecosystem built on Algorand blockchain. The first dApp in our ecosystem - Mzaalo incentivizes content consumers for watching content. It is a gamified video on demand platform with over 12,000 movies and Live Tv, 1500 music tracks and much more... The dApp is currently available on iOS, android and web. To learn more about Mzaalo visit: https://mzaalo.com/ How is Xfinite disrupting the entertainment ecosystem? Through their decentralized network, Xfinite aims to bring mass adoption of Blockchain as a technology across the globe (mainly through non-native crypto users). Xfinite’s watch to earn model will empower millions of users to have access to premium content at their disposal and earn crypto rewards. The blockchain enterprise already has partnered with 600+ loyalty partners across the globe to provide utility to its ecosystem participants. Xfinite is also on the anvil of launching their NFT marketplace that will facilitate XET holders to buy or sell NFTs. Who are Xfinite’s ecosystem enablers? Xfinite is powered by Algorand and backed by participants like Borderless Capital, Algorand, Shima Capital, Ceras Ventures, Black Mamba and FBG Capital. Xfinite also has established partnerships with esteemed organizations like Daimler, Josh, DailyHunt, and Eros Now. How is the XET token dispersed in the ecosystem? 25% of XET tokens This will open up avenues for potential investors to become representatives of the token itself. 28.75% of XET tokens - Rewards Utility A pool of 28.75% of XET tokens are segmented to incentivize XET ecosystem participants for contributing to the platform. 10% of XET reserves for the team For longer sustainability of the project and to keep the team consciously invested, 10% of XET will be reserved for the team members as an incentive for their contribution towards the project. 10% of XET for Strategic Partners Xfinite’s ecosystem has some ‘reach enablers’ who contribute to the development of the project. Partnerships play a pivotal role in the XET landscape. To reward them for their efforts, 10% of XET tokens are kept in reserves. 11.25% of XET for XSPO - Xfinite Staking Pool Offering We aim to launch our XET staking pool (XSPO) for XET token holders to earn yields by staking their tokens into the pool for a defined period. Where is XET listed? Xfinite Entertainment Token, $XET is listed on Bitmart and MEXC. Who are the people behind Xfinite Entertainment Token? The core team of Xfinite Entertainment Token boast of a cumulative experience of 25+ years. The team has been associated with Goldman Sachs, Viacom, Discovery, Sentinel and Autonomy. The blockchain team at Xfinite has a long- standing association with Algorand’s blockchain technology.

Xfinite Entertainment (XET) Sumber Laman Web Rasmi

Xfinite Entertainment Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Xfinite Entertainment (XET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Xfinite Entertainment (XET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xfinite Entertainment.

XET kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Xfinite Entertainment (XET)

Memahami tokenomik Xfinite Entertainment (XET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xfinite Entertainment (XET) Berapakah nilai Xfinite Entertainment (XET) hari ini? Harga langsung XET dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XET ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa XET ke USD ialah. Apakah had pasaran Xfinite Entertainment? Had pasaran untuk XET ialah $ 299.78K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XET? Bekalan edaran XET ialah 2.33B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XET? XET mencapai harga ATH sebanyak 31.99 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XET? XET melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan XET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XETialah -- USD . Adakah XET akan naik lebih tinggi tahun ini? XET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Xfinite Entertainment (XET) Kemas Kini Industri Penting