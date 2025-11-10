xFractal Harga Hari Ini

Harga langsung xFractal (FRACTAL) hari ini ialah $ 0.00042516, dengan 10.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FRACTAL kepada USD penukaran adalah $ 0.00042516 setiap FRACTAL.

xFractal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 418,986, dengan bekalan edaran sebanyak 999.09M FRACTAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FRACTAL didagangkan antara $ 0.00038277 (rendah) dan $ 0.00042938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00201832, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025881.

Dalam prestasi jangka pendek, FRACTAL dipindahkan +2.60% dalam sejam terakhir dan -11.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

xFractal (FRACTAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 418.99K$ 418.99K $ 418.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 418.99K$ 418.99K $ 418.99K Bekalan Peredaran 999.09M 999.09M 999.09M Jumlah Bekalan 999,085,350.70979 999,085,350.70979 999,085,350.70979

Had Pasaran semasa xFractal ialah $ 418.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRACTAL ialah 999.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999085350.70979. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.99K.