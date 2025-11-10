XFROG Harga Hari Ini

Harga langsung XFROG (XFROG) hari ini ialah $ 0.00000856, dengan 15.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XFROG kepada USD penukaran adalah $ 0.00000856 setiap XFROG.

XFROG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,797,594, dengan bekalan edaran sebanyak 210.00B XFROG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XFROG didagangkan antara $ 0.00000732 (rendah) dan $ 0.00000866 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00003795, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000472.

Dalam prestasi jangka pendek, XFROG dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan +38.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XFROG (XFROG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 210.00B 210.00B 210.00B Jumlah Bekalan 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XFROG ialah $ 1.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XFROG ialah 210.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.