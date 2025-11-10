Tokenomik XFROG (XFROG)

Tokenomik XFROG (XFROG)

Lihat cerapan utama tentang XFROG (XFROG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:55:35 (UTC+8)
USD

XFROG (XFROG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XFROG (XFROG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.02M
$ 2.02M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00B
$ 210.00B
Bekalan Edaran:
$ 210.00B
$ 210.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.02M
$ 2.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00003795
$ 0.00003795
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000472
$ 0.00000472
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

XFROG (XFROG) Maklumat

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

Laman Web Rasmi:
https://xfrog.fun/

Tokenomik XFROG (XFROG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XFROG (XFROG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XFROG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XFROG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XFROG, terokai XFROG harga langsung token!

XFROG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XFROG? Halaman ramalan harga XFROG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


