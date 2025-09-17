xFUND (XFUND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 197.71 24J Tinggi $ 204.39 Sepanjang Masa $ 10,139.65 Harga Terendah $ 41.71 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -1.57% Perubahan Harga (7D) +10.73%

xFUND (XFUND) harga masa nyata ialah $200.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, XFUND didagangkan antara $ 197.71 rendah dan $ 204.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XFUND sepanjang masa ialah $ 10,139.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 41.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, XFUND telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -1.57% dalam 24 jam dan +10.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xFUND (XFUND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.00M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.00M Bekalan Peredaran 9.97K Jumlah Bekalan 9,971.0

Had Pasaran semasa xFUND ialah $ 2.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XFUND ialah 9.97K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9971.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00M.