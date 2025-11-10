XGame Harga Hari Ini

Harga langsung XGame (XGAME) hari ini ialah $ 0.00529347, dengan 2.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XGAME kepada USD penukaran adalah $ 0.00529347 setiap XGAME.

XGame kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,989,299, dengan bekalan edaran sebanyak 375.34M XGAME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XGAME didagangkan antara $ 0.00515616 (rendah) dan $ 0.00549309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.053131, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00515616.

Dalam prestasi jangka pendek, XGAME dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -44.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XGame (XGAME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Bekalan Peredaran 375.34M 375.34M 375.34M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XGame ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XGAME ialah 375.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.30M.