Tokenomik XGame (XGAME)

Lihat cerapan utama tentang XGame (XGAME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:33:13 (UTC+8)
USD

XGame (XGAME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XGame (XGAME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.82M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 375.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.053131
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00480917
Harga Semasa:
$ 0.00486862
XGame (XGAME) Maklumat

On chain Casino. Transparent. Unstoppable.

GLI-19 certification brings real casino standards to blockchain.

Every outcome is recorded on chain, audited, and provably fair.

The thrill of gaming meets the security of verifiable smart contracts.

The first title is Crash by XGame, provably fair and GLI-19 certified.

The official token of the XGAME casino layer!

XGAME is a multi-chain casino ecosystem with GLI-19 certification and on-chain transparency.

Powered by the first ever fully on chain Affiliate System.

Rewards are tracked and paid immediately, powered by smart contracts.

Available on Pulsechain, Base and Binance Smart Chain.

Laman Web Rasmi:
https://xgame.io/

Tokenomik XGame (XGAME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XGame (XGAME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XGAME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XGAME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XGAME, terokai XGAME harga langsung token!

XGAME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XGAME? Halaman ramalan harga XGAME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

