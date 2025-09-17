Xgrow (XGR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +19.86% Perubahan Harga (7D) +19.86%

Xgrow (XGR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XGR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XGR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XGR telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +19.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xgrow (XGR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K Bekalan Peredaran 754.65M 754.65M 754.65M Jumlah Bekalan 929,650,816.868801 929,650,816.868801 929,650,816.868801

Had Pasaran semasa Xgrow ialah $ 29.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XGR ialah 754.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 929650816.868801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.16K.