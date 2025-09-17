xHaven (XVN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00487096 $ 0.00487096 $ 0.00487096 24J Rendah $ 0.00500023 $ 0.00500023 $ 0.00500023 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00487096$ 0.00487096 $ 0.00487096 24J Tinggi $ 0.00500023$ 0.00500023 $ 0.00500023 Sepanjang Masa $ 0.01320028$ 0.01320028 $ 0.01320028 Harga Terendah $ 0.00459209$ 0.00459209 $ 0.00459209 Perubahan Harga (1J) +0.70% Perubahan Harga (1D) +0.55% Perubahan Harga (7D) -15.18% Perubahan Harga (7D) -15.18%

xHaven (XVN) harga masa nyata ialah $0.00497664. Sepanjang 24 jam yang lalu, XVN didagangkan antara $ 0.00487096 rendah dan $ 0.00500023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XVN sepanjang masa ialah $ 0.01320028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00459209.

Dari segi prestasi jangka pendek, XVN telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan -15.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xHaven (XVN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 257.96K$ 257.96K $ 257.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 51.83M 51.83M 51.83M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa xHaven ialah $ 257.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XVN ialah 51.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.