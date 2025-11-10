Xian Harga Hari Ini

Harga langsung Xian (XIAN) hari ini ialah $ 0.00705524, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XIAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00705524 setiap XIAN.

Xian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 121,922, dengan bekalan edaran sebanyak 17.30M XIAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XIAN didagangkan antara $ 0.00701669 (rendah) dan $ 0.00715115 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01092697, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00287465.

Dalam prestasi jangka pendek, XIAN dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan -4.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xian (XIAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 783.15K Bekalan Peredaran 17.30M Jumlah Bekalan 111,109,835.0

Had Pasaran semasa Xian ialah $ 121.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XIAN ialah 17.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 111109835.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 783.15K.