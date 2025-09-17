xiao lang gou (XLG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00303648 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) -9.01%

xiao lang gou (XLG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XLG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XLG sepanjang masa ialah $ 0.00303648, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XLG telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan -9.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xiao lang gou (XLG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 171.00K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 171.00K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa xiao lang gou ialah $ 171.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XLG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 171.00K.