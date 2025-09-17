XIDR (XIDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00129983$ 0.00129983 $ 0.00129983 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.75% Perubahan Harga (7D) -1.75%

XIDR (XIDR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XIDR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XIDR sepanjang masa ialah $ 0.00129983, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XIDR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XIDR (XIDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 133.13K$ 133.13K $ 133.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Bekalan Peredaran 2.11B 2.11B 2.11B Jumlah Bekalan 69,080,004,683.32 69,080,004,683.32 69,080,004,683.32

Had Pasaran semasa XIDR ialah $ 133.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XIDR ialah 2.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69080004683.32. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.35M.