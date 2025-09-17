Xing Xing (XING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00020202 $ 0.00020202 $ 0.00020202 24J Rendah $ 0.00021303 $ 0.00021303 $ 0.00021303 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00020202$ 0.00020202 $ 0.00020202 24J Tinggi $ 0.00021303$ 0.00021303 $ 0.00021303 Sepanjang Masa $ 0.0342425$ 0.0342425 $ 0.0342425 Harga Terendah $ 0.00008121$ 0.00008121 $ 0.00008121 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +1.64% Perubahan Harga (7D) +4.67% Perubahan Harga (7D) +4.67%

Xing Xing (XING) harga masa nyata ialah $0.00021196. Sepanjang 24 jam yang lalu, XING didagangkan antara $ 0.00020202 rendah dan $ 0.00021303 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XING sepanjang masa ialah $ 0.0342425, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008121.

Dari segi prestasi jangka pendek, XING telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +1.64% dalam 24 jam dan +4.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xing Xing (XING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 209.67K$ 209.67K $ 209.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 209.67K$ 209.67K $ 209.67K Bekalan Peredaran 989.19M 989.19M 989.19M Jumlah Bekalan 989,186,326.48345 989,186,326.48345 989,186,326.48345

Had Pasaran semasa Xing Xing ialah $ 209.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XING ialah 989.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989186326.48345. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.67K.