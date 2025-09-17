Xitcoin ($XTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) +0.41% Perubahan Harga (7D) -5.52% Perubahan Harga (7D) -5.52%

Xitcoin ($XTC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $XTC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $XTC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $XTC telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan -5.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xitcoin ($XTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.43K$ 164.43K $ 164.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.43K$ 164.43K $ 164.43K Bekalan Peredaran 5.25B 5.25B 5.25B Jumlah Bekalan 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0

Had Pasaran semasa Xitcoin ialah $ 164.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $XTC ialah 5.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.43K.