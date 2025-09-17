Apakah itu XMax (XMX)

XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XMax (XMX) Berapakah nilai XMax (XMX) hari ini? Harga langsung XMX dalam USD ialah 0.00000131 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XMX ke USD? $ 0.00000131 . Lihat Harga semasa XMX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XMax? Had pasaran untuk XMX ialah $ 35.40K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XMX? Bekalan edaran XMX ialah 27.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XMX? XMX mencapai harga ATH sebanyak 0.00639084 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XMX? XMX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan XMX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XMXialah -- USD . Adakah XMX akan naik lebih tinggi tahun ini? XMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

