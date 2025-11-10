XMEME Harga Hari Ini

Harga langsung XMEME (XMEME) hari ini ialah $ 0.00000778, dengan 2.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XMEME kepada USD penukaran adalah $ 0.00000778 setiap XMEME.

XMEME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 778,074, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B XMEME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XMEME didagangkan antara $ 0.00000758 (rendah) dan $ 0.00000783 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001789, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000703.

Dalam prestasi jangka pendek, XMEME dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -16.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XMEME (XMEME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 778.07K$ 778.07K $ 778.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 778.07K$ 778.07K $ 778.07K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XMEME ialah $ 778.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XMEME ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 778.07K.