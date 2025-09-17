XMON (XMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 288.54 $ 288.54 $ 288.54 24J Rendah $ 422.07 $ 422.07 $ 422.07 24J Tinggi 24J Rendah $ 288.54$ 288.54 $ 288.54 24J Tinggi $ 422.07$ 422.07 $ 422.07 Sepanjang Masa $ 86,227$ 86,227 $ 86,227 Harga Terendah $ 70.33$ 70.33 $ 70.33 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.36% Perubahan Harga (7D) +8.46% Perubahan Harga (7D) +8.46%

XMON (XMON) harga masa nyata ialah $421.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, XMON didagangkan antara $ 288.54 rendah dan $ 422.07 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XMON sepanjang masa ialah $ 86,227, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 70.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, XMON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.36% dalam 24 jam dan +8.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XMON (XMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Bekalan Peredaran 2.52K 2.52K 2.52K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa XMON ialah $ 1.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XMON ialah 2.52K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.21M.