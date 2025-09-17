XMONEY (XMONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,00388614$ 0,00388614 $ 0,00388614 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0,41% Perubahan Harga (1D) -0,63% Perubahan Harga (7D) +7,55% Perubahan Harga (7D) +7,55%

XMONEY (XMONEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XMONEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XMONEY sepanjang masa ialah $ 0,00388614, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XMONEY telah berubah sebanyak +0,41% sejak sejam yang lalu, -0,63% dalam 24 jam dan +7,55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XMONEY (XMONEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 725,26K$ 725,26K $ 725,26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 725,26K$ 725,26K $ 725,26K Bekalan Peredaran 999,12M 999,12M 999,12M Jumlah Bekalan 999 120 804,075491 999 120 804,075491 999 120 804,075491

Had Pasaran semasa XMONEY ialah $ 725,26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XMONEY ialah 999,12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999120804.075491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 725,26K.