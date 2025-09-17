XNET Mobile (XNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02462099 24J Tinggi $ 0.02771155 Sepanjang Masa $ 0.267945 Harga Terendah $ 0.01211358 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) +7.51% Perubahan Harga (7D) +19.76%

XNET Mobile (XNET) harga masa nyata ialah $0.0268821. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNET didagangkan antara $ 0.02462099 rendah dan $ 0.02771155 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNET sepanjang masa ialah $ 0.267945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01211358.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNET telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +7.51% dalam 24 jam dan +19.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XNET Mobile (XNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.70M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.12M Bekalan Peredaran 137.46M Jumlah Bekalan 1,306,623,991.785809

Had Pasaran semasa XNET Mobile ialah $ 3.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XNET ialah 137.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1306623991.785809. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.12M.