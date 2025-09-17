Lagi Mengenai XNET

Maklumat Harga XNET

Kertas putih XNET

Laman Web Rasmi XNET

Tokenomik XNET

Ramalan Harga XNET

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XNET Mobile Logo

XNET Mobile Harga (XNET)

Tidak tersenarai

1 XNET ke USD Harga Langsung:

$0.0268821
$0.0268821$0.0268821
+7.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
XNET Mobile (XNET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:03:16 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02462099
$ 0.02462099$ 0.02462099
24J Rendah
$ 0.02771155
$ 0.02771155$ 0.02771155
24J Tinggi

$ 0.02462099
$ 0.02462099$ 0.02462099

$ 0.02771155
$ 0.02771155$ 0.02771155

$ 0.267945
$ 0.267945$ 0.267945

$ 0.01211358
$ 0.01211358$ 0.01211358

-0.61%

+7.51%

+19.76%

+19.76%

XNET Mobile (XNET) harga masa nyata ialah $0.0268821. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNET didagangkan antara $ 0.02462099 rendah dan $ 0.02771155 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNET sepanjang masa ialah $ 0.267945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01211358.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNET telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +7.51% dalam 24 jam dan +19.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XNET Mobile (XNET) Maklumat Pasaran

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

$ 35.12M
$ 35.12M$ 35.12M

137.46M
137.46M 137.46M

1,306,623,991.785809
1,306,623,991.785809 1,306,623,991.785809

Had Pasaran semasa XNET Mobile ialah $ 3.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XNET ialah 137.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1306623991.785809. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.12M.

XNET Mobile (XNET) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga XNET Mobile kepada USD adalah $ +0.00187852.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XNET Mobile kepada USD adalah $ +0.0089180882.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XNET Mobile kepada USD adalah $ -0.0045453410.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XNET Mobile kepada USD adalah $ +0.004025857742196.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00187852+7.51%
30 Hari$ +0.0089180882+33.17%
60 Hari$ -0.0045453410-16.90%
90 Hari$ +0.004025857742196+17.61%

Apakah itu XNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XNET Mobile (XNET) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

XNET Mobile Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XNET Mobile (XNET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XNET Mobile (XNET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XNET Mobile.

Semak XNET Mobile ramalan harga sekarang!

XNET kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik XNET Mobile (XNET)

Memahami tokenomik XNET Mobile (XNET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XNET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XNET Mobile (XNET)

Berapakah nilai XNET Mobile (XNET) hari ini?
Harga langsung XNET dalam USD ialah 0.0268821 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XNET ke USD?
Harga semasa XNET ke USD ialah $ 0.0268821. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XNET Mobile?
Had pasaran untuk XNET ialah $ 3.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XNET?
Bekalan edaran XNET ialah 137.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XNET?
XNET mencapai harga ATH sebanyak 0.267945 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XNET?
XNET melihat harga ATL sebanyak 0.01211358 USD.
Berapakah jumlah dagangan XNET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XNETialah -- USD.
Adakah XNET akan naik lebih tinggi tahun ini?
XNET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XNETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:03:16 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.