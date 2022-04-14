Tokenomik XNET Mobile (XNET)

Lihat cerapan utama tentang XNET Mobile (XNET), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
XNET Mobile (XNET) Maklumat

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers.

The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

Laman Web Rasmi:
https://xnet.company/
Kertas putih:
https://docs.xnetmobile.com/token/

XNET Mobile (XNET) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XNET Mobile (XNET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.99M
$ 2.99M
Jumlah Bekalan:
$ 1.31B
$ 1.31B
Bekalan Edaran:
$ 137.46M
$ 137.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.39M
$ 28.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.267945
$ 0.267945
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01211358
$ 0.01211358
Harga Semasa:
$ 0.02172812
$ 0.02172812

Tokenomik XNET Mobile (XNET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XNET Mobile (XNET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XNET yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XNET yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XNET, terokai XNET harga langsung token!

XNET Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XNET? Halaman ramalan harga XNET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.