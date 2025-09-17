XNF (XNF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01953009 $ 0.01953009 $ 0.01953009 24J Rendah $ 0.02022676 $ 0.02022676 $ 0.02022676 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01953009$ 0.01953009 $ 0.01953009 24J Tinggi $ 0.02022676$ 0.02022676 $ 0.02022676 Sepanjang Masa $ 9.31$ 9.31 $ 9.31 Harga Terendah $ 0.01119919$ 0.01119919 $ 0.01119919 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.38% Perubahan Harga (7D) +0.72% Perubahan Harga (7D) +0.72%

XNF (XNF) harga masa nyata ialah $0.01987899. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNF didagangkan antara $ 0.01953009 rendah dan $ 0.02022676 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNF sepanjang masa ialah $ 9.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01119919.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.38% dalam 24 jam dan +0.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XNF (XNF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.40K$ 66.40K $ 66.40K Bekalan Peredaran 618.80K 618.80K 618.80K Jumlah Bekalan 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301 3,340,413.56385301

Had Pasaran semasa XNF ialah $ 12.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XNF ialah 618.80K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3340413.56385301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.40K.