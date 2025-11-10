XOE Harga Hari Ini

Harga langsung XOE (XOE) hari ini ialah $ 0.00024755, dengan 1.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XOE kepada USD penukaran adalah $ 0.00024755 setiap XOE.

XOE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 222,428, dengan bekalan edaran sebanyak 898.50M XOE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XOE didagangkan antara $ 0.00022927 (rendah) dan $ 0.00025242 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00046938, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008182.

Dalam prestasi jangka pendek, XOE dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan -23.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XOE (XOE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.43K$ 222.43K $ 222.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 247.55K$ 247.55K $ 247.55K Bekalan Peredaran 898.50M 898.50M 898.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XOE ialah $ 222.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XOE ialah 898.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 247.55K.