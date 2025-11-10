BursaDEX+
Harga XOXNO langsung hari ini ialah 0.02025571 USD.XOXNO modal pasaran ialah 1,343,570 USD. Jejaki masa nyata XOXNO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga XOXNO langsung hari ini ialah 0.02025571 USD.XOXNO modal pasaran ialah 1,343,570 USD. Jejaki masa nyata XOXNO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai XOXNO

Maklumat Harga XOXNO

Apakah XOXNO

Kertas putih XOXNO

Laman Web Rasmi XOXNO

Tokenomik XOXNO

Ramalan Harga XOXNO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XOXNO Logo

XOXNO Harga (XOXNO)

Tidak tersenarai

1 XOXNO ke USD Harga Langsung:

-1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
XOXNO (XOXNO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:47:45 (UTC+8)

XOXNO Harga Hari Ini

Harga langsung XOXNO (XOXNO) hari ini ialah $ 0.02025571, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XOXNO kepada USD penukaran adalah $ 0.02025571 setiap XOXNO.

XOXNO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,343,570, dengan bekalan edaran sebanyak 66.43M XOXNO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XOXNO didagangkan antara $ 0.01925558 (rendah) dan $ 0.02156966 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.291313, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01518844.

Dalam prestasi jangka pendek, XOXNO dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan +6.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XOXNO (XOXNO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa XOXNO ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XOXNO ialah 66.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99960836.92643596. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.02M.

XOXNO Sejarah Harga USD

$ 0.01925558
24J Rendah
$ 0.02156966
$ 0.02156966$ 0.02156966
24J Tinggi

+0.15%

-1.89%

+6.15%

+6.15%

XOXNO (XOXNO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga XOXNO kepada USD adalah $ -0.0003907604401907.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO kepada USD adalah $ -0.0064575264.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO kepada USD adalah $ -0.0046939772.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO kepada USD adalah $ -0.0119049917135207.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003907604401907-1.89%
30 Hari$ -0.0064575264-31.88%
60 Hari$ -0.0046939772-23.17%
90 Hari$ -0.0119049917135207-37.01%

Ramalan Harga untuk XOXNO

XOXNO (XOXNO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XOXNO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
XOXNO (XOXNO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga XOXNO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga XOXNO yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XOXNO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik XOXNO Ramalan Harga.

Apakah itu XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XOXNO (XOXNO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XOXNO

Berapakah nilai 1 XOXNO pada tahun 2030?
Jika XOXNO berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga XOXNO berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:47:45 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

