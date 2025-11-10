XOXNO Harga Hari Ini

Harga langsung XOXNO (XOXNO) hari ini ialah $ 0.02025571, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XOXNO kepada USD penukaran adalah $ 0.02025571 setiap XOXNO.

XOXNO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,343,570, dengan bekalan edaran sebanyak 66.43M XOXNO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XOXNO didagangkan antara $ 0.01925558 (rendah) dan $ 0.02156966 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.291313, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01518844.

Dalam prestasi jangka pendek, XOXNO dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan +6.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XOXNO (XOXNO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa XOXNO ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XOXNO ialah 66.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99960836.92643596. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.02M.