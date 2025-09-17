XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 14.33 $ 14.33 $ 14.33 24J Rendah $ 14.75 $ 14.75 $ 14.75 24J Tinggi 24J Rendah $ 14.33$ 14.33 $ 14.33 24J Tinggi $ 14.75$ 14.75 $ 14.75 Sepanjang Masa $ 22.03$ 22.03 $ 22.03 Harga Terendah $ 11.84$ 11.84 $ 11.84 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) -1.29% Perubahan Harga (7D) -1.29%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) harga masa nyata ialah $14.53. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEGLD didagangkan antara $ 14.33 rendah dan $ 14.75 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEGLD sepanjang masa ialah $ 22.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11.84.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEGLD telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -1.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 382.36K$ 382.36K $ 382.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 382.36K$ 382.36K $ 382.36K Bekalan Peredaran 26.32K 26.32K 26.32K Jumlah Bekalan 26,315.33283458103 26,315.33283458103 26,315.33283458103

Had Pasaran semasa XOXNO Staked EGLD ialah $ 382.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XEGLD ialah 26.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 26315.33283458103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 382.36K.