Lagi Mengenai XEGLD

Maklumat Harga XEGLD

Laman Web Rasmi XEGLD

Tokenomik XEGLD

Ramalan Harga XEGLD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XOXNO Staked EGLD Logo

XOXNO Staked EGLD Harga (XEGLD)

Tidak tersenarai

1 XEGLD ke USD Harga Langsung:

$14.54
$14.54$14.54
+0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:12 (UTC+8)

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 14.33
$ 14.33$ 14.33
24J Rendah
$ 14.75
$ 14.75$ 14.75
24J Tinggi

$ 14.33
$ 14.33$ 14.33

$ 14.75
$ 14.75$ 14.75

$ 22.03
$ 22.03$ 22.03

$ 11.84
$ 11.84$ 11.84

+0.32%

+0.52%

-1.29%

-1.29%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) harga masa nyata ialah $14.53. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEGLD didagangkan antara $ 14.33 rendah dan $ 14.75 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEGLD sepanjang masa ialah $ 22.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11.84.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEGLD telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -1.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Maklumat Pasaran

$ 382.36K
$ 382.36K$ 382.36K

--
----

$ 382.36K
$ 382.36K$ 382.36K

26.32K
26.32K 26.32K

26,315.33283458103
26,315.33283458103 26,315.33283458103

Had Pasaran semasa XOXNO Staked EGLD ialah $ 382.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XEGLD ialah 26.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 26315.33283458103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 382.36K.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga XOXNO Staked EGLD kepada USD adalah $ +0.075002.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO Staked EGLD kepada USD adalah $ -1.0467746190.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO Staked EGLD kepada USD adalah $ -2.6006099130.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XOXNO Staked EGLD kepada USD adalah $ +0.41670316558928.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.075002+0.52%
30 Hari$ -1.0467746190-7.20%
60 Hari$ -2.6006099130-17.89%
90 Hari$ +0.41670316558928+2.95%

Apakah itu XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Sumber

Laman Web Rasmi

XOXNO Staked EGLD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XOXNO Staked EGLD (XEGLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XOXNO Staked EGLD (XEGLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XOXNO Staked EGLD.

Semak XOXNO Staked EGLD ramalan harga sekarang!

XEGLD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Memahami tokenomik XOXNO Staked EGLD (XEGLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XEGLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Berapakah nilai XOXNO Staked EGLD (XEGLD) hari ini?
Harga langsung XEGLD dalam USD ialah 14.53 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XEGLD ke USD?
Harga semasa XEGLD ke USD ialah $ 14.53. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XOXNO Staked EGLD?
Had pasaran untuk XEGLD ialah $ 382.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XEGLD?
Bekalan edaran XEGLD ialah 26.32K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XEGLD?
XEGLD mencapai harga ATH sebanyak 22.03 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XEGLD?
XEGLD melihat harga ATL sebanyak 11.84 USD.
Berapakah jumlah dagangan XEGLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XEGLDialah -- USD.
Adakah XEGLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
XEGLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XEGLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:12 (UTC+8)

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.