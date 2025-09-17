xPACK (XPACK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02555685$ 0.02555685 $ 0.02555685 Harga Terendah $ 0.02251504$ 0.02251504 $ 0.02251504 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

xPACK (XPACK) harga masa nyata ialah $0.02511667. Sepanjang 24 jam yang lalu, XPACK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XPACK sepanjang masa ialah $ 0.02555685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02251504.

Dari segi prestasi jangka pendek, XPACK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xPACK (XPACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Bekalan Peredaran 135.36M 135.36M 135.36M Jumlah Bekalan 135,360,143.136823 135,360,143.136823 135,360,143.136823

Had Pasaran semasa xPACK ialah $ 3.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XPACK ialah 135.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 135360143.136823. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.40M.