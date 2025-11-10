Xpanse Harga Hari Ini

Harga langsung Xpanse (HZN) hari ini ialah $ 0.0020946, dengan 0.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HZN kepada USD penukaran adalah $ 0.0020946 setiap HZN.

Xpanse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 395,571, dengan bekalan edaran sebanyak 188.85M HZN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HZN didagangkan antara $ 0.00205288 (rendah) dan $ 0.00211218 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.62, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00168822.

Dalam prestasi jangka pendek, HZN dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan -8.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xpanse (HZN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 395.57K$ 395.57K $ 395.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 542.95K$ 542.95K $ 542.95K Bekalan Peredaran 188.85M 188.85M 188.85M Jumlah Bekalan 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

Had Pasaran semasa Xpanse ialah $ 395.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HZN ialah 188.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 259212710.4218291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 542.95K.