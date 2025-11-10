Xpedition Harga Hari Ini

Harga langsung Xpedition (XPED) hari ini ialah $ 0.02008574, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XPED kepada USD penukaran adalah $ 0.02008574 setiap XPED.

Xpedition kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,525,157, dengan bekalan edaran sebanyak 175.51M XPED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03393605, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02007645.

Dalam prestasi jangka pendek, XPED dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xpedition (XPED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Bekalan Peredaran 175.51M 175.51M 175.51M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

