Tokenomik Xpedition (XPED)

Lihat cerapan utama tentang Xpedition (XPED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:33:20 (UTC+8)
USD

Xpedition (XPED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Xpedition (XPED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.53M
$ 3.53M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 175.51M
$ 175.51M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.04M
$ 10.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03393605
$ 0.03393605
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02007645
$ 0.02007645
Harga Semasa:
$ 0.02008574
$ 0.02008574

Xpedition (XPED) Maklumat

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

Laman Web Rasmi:
https://xped.sitenetwork.io
Kertas putih:
https://xped.sitenetwork.io/whitepaper

Tokenomik Xpedition (XPED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Xpedition (XPED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XPED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XPED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XPED, terokai XPED harga langsung token!

XPED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XPED? Halaman ramalan harga XPED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi