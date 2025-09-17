Apakah itu XPi (XPI)

$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.

XPi (XPI) Sumber Laman Web Rasmi

XPi Ramalan Harga (USD)

XPI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik XPi (XPI)

Berapakah nilai XPi (XPI) hari ini? Harga langsung XPI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XPI ke USD? $ 0 . Apakah had pasaran XPi? Had pasaran untuk XPI ialah $ 142.98K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XPI? Bekalan edaran XPI ialah 949.64M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XPI? XPI mencapai harga ATH sebanyak 0.00315594 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XPI? XPI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan XPI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XPIialah -- USD .

