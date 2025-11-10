BursaDEX+
Harga Xrpatriot langsung hari ini ialah 0.055418 USD.XRPATRIOT modal pasaran ialah 983,394 USD. Jejaki masa nyata XRPATRIOT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Xrpatriot langsung hari ini ialah 0.055418 USD.XRPATRIOT modal pasaran ialah 983,394 USD. Jejaki masa nyata XRPATRIOT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Xrpatriot Harga (XRPATRIOT)

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
Xrpatriot Harga Hari Ini

Harga langsung Xrpatriot (XRPATRIOT) hari ini ialah $ 0.055418, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XRPATRIOT kepada USD penukaran adalah $ 0.055418 setiap XRPATRIOT.

Xrpatriot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 983,394, dengan bekalan edaran sebanyak 17.76M XRPATRIOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XRPATRIOT didagangkan antara $ 0.054239 (rendah) dan $ 0.056316 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.142747, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.054239.

Dalam prestasi jangka pendek, XRPATRIOT dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -19.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Xrpatriot ialah $ 983.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XRPATRIOT ialah 17.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17760000.00000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 983.39K.

Xrpatriot Sejarah Harga USD

-0.13%

-1.09%

-19.59%

-19.59%

Xrpatriot (XRPATRIOT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Xrpatriot kepada USD adalah $ -0.00061296691069994.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Xrpatriot kepada USD adalah $ -0.0245629367.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Xrpatriot kepada USD adalah $ -0.0315301930.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Xrpatriot kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00061296691069994-1.09%
30 Hari$ -0.0245629367-44.32%
60 Hari$ -0.0315301930-56.89%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Xrpatriot

Xrpatriot (XRPATRIOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XRPATRIOT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Xrpatriot (XRPATRIOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Xrpatriot berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Xrpatriot yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XRPATRIOT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Xrpatriot Ramalan Harga.

Apakah itu Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xrpatriot

Berapakah nilai 1 Xrpatriot pada tahun 2030?
Jika Xrpatriot berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Xrpatriot berpotensi dan jangkaan ROI.
