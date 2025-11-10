Xrpatriot Harga Hari Ini

Harga langsung Xrpatriot (XRPATRIOT) hari ini ialah $ 0.055418, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XRPATRIOT kepada USD penukaran adalah $ 0.055418 setiap XRPATRIOT.

Xrpatriot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 983,394, dengan bekalan edaran sebanyak 17.76M XRPATRIOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XRPATRIOT didagangkan antara $ 0.054239 (rendah) dan $ 0.056316 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.142747, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.054239.

Dalam prestasi jangka pendek, XRPATRIOT dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -19.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 983.39K$ 983.39K $ 983.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 983.39K$ 983.39K $ 983.39K Bekalan Peredaran 17.76M 17.76M 17.76M Jumlah Bekalan 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

