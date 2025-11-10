Tokenomik Xrpatriot (XRPATRIOT)

Lihat cerapan utama tentang Xrpatriot (XRPATRIOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:33:33 (UTC+8)
USD

Xrpatriot (XRPATRIOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Xrpatriot (XRPATRIOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.05M
$ 1.05M
Jumlah Bekalan:
$ 17.76M
$ 17.76M
Bekalan Edaran:
$ 17.76M
$ 17.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.05M
$ 1.05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.142747
$ 0.142747
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.054239
$ 0.054239
Harga Semasa:
$ 0.059033
$ 0.059033

Xrpatriot (XRPATRIOT) Maklumat

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

Laman Web Rasmi:
https://xrppatriot.io/

Tokenomik Xrpatriot (XRPATRIOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Xrpatriot (XRPATRIOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XRPATRIOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XRPATRIOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XRPATRIOT, terokai XRPATRIOT harga langsung token!

XRPATRIOT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XRPATRIOT? Halaman ramalan harga XRPATRIOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi