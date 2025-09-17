XSGD (XSGD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.78066 24J Tinggi $ 0.786712 Sepanjang Masa $ 1.36 Harga Terendah $ 0.620483 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.47% Perubahan Harga (7D) +0.77%

XSGD (XSGD) harga masa nyata ialah $0.784909. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSGD didagangkan antara $ 0.78066 rendah dan $ 0.786712 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSGD sepanjang masa ialah $ 1.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.620483.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSGD telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +0.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XSGD (XSGD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.05M Bekalan Peredaran 14.08M Jumlah Bekalan 14,082,760.486569

Had Pasaran semasa XSGD ialah $ 11.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSGD ialah 14.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14082760.486569. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.05M.