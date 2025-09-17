XSilo (XSILO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.065253 $ 0.065253 $ 0.065253 24J Rendah $ 0.065253 $ 0.065253 $ 0.065253 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.065253$ 0.065253 $ 0.065253 24J Tinggi $ 0.065253$ 0.065253 $ 0.065253 Sepanjang Masa $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Harga Terendah $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

XSilo (XSILO) harga masa nyata ialah $0.065253. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSILO didagangkan antara $ 0.065253 rendah dan $ 0.065253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSILO sepanjang masa ialah $ 0.067242, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02228417.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSILO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XSilo (XSILO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Bekalan Peredaran 190.69M 190.69M 190.69M Jumlah Bekalan 190,685,478.1828811 190,685,478.1828811 190,685,478.1828811

Had Pasaran semasa XSilo ialah $ 12.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSILO ialah 190.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 190685478.1828811. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.44M.