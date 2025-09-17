Lagi Mengenai $XAI

Maklumat Harga $XAI

Kertas putih $XAI

Laman Web Rasmi $XAI

Tokenomik $XAI

Ramalan Harga $XAI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Xspectra Ai Logo

Xspectra Ai Harga ($XAI)

Tidak tersenarai

1 $XAI ke USD Harga Langsung:

$0.00169214
$0.00169214$0.00169214
+2.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Xspectra Ai ($XAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:30:28 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00163499
$ 0.00163499$ 0.00163499
24J Rendah
$ 0.00171459
$ 0.00171459$ 0.00171459
24J Tinggi

$ 0.00163499
$ 0.00163499$ 0.00163499

$ 0.00171459
$ 0.00171459$ 0.00171459

$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+2.65%

+6.69%

+6.69%

Xspectra Ai ($XAI) harga masa nyata ialah $0.00169214. Sepanjang 24 jam yang lalu, $XAI didagangkan antara $ 0.00163499 rendah dan $ 0.00171459 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $XAI sepanjang masa ialah $ 0.093458, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $XAI telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +2.65% dalam 24 jam dan +6.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xspectra Ai ($XAI) Maklumat Pasaran

$ 16.94K
$ 16.94K$ 16.94K

--
----

$ 16.94K
$ 16.94K$ 16.94K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Xspectra Ai ialah $ 16.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $XAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.94K.

Xspectra Ai ($XAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Xspectra Ai kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Xspectra Ai kepada USD adalah $ -0.0000379535.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Xspectra Ai kepada USD adalah $ +0.0005338941.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Xspectra Ai kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.65%
30 Hari$ -0.0000379535-2.24%
60 Hari$ +0.0005338941+31.55%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Xspectra Ai ($XAI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Xspectra Ai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Xspectra Ai ($XAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Xspectra Ai ($XAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xspectra Ai.

Semak Xspectra Ai ramalan harga sekarang!

$XAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Xspectra Ai ($XAI)

Memahami tokenomik Xspectra Ai ($XAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $XAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xspectra Ai ($XAI)

Berapakah nilai Xspectra Ai ($XAI) hari ini?
Harga langsung $XAI dalam USD ialah 0.00169214 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $XAI ke USD?
Harga semasa $XAI ke USD ialah $ 0.00169214. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Xspectra Ai?
Had pasaran untuk $XAI ialah $ 16.94K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $XAI?
Bekalan edaran $XAI ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $XAI?
$XAI mencapai harga ATH sebanyak 0.093458 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $XAI?
$XAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $XAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $XAIialah -- USD.
Adakah $XAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
$XAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $XAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:30:28 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.