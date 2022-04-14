Tokenomik Xspectra Ai ($XAI)
Xspectra Ai ($XAI) Maklumat
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.
At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.
Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
Xspectra Ai ($XAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Xspectra Ai ($XAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Xspectra Ai ($XAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Xspectra Ai ($XAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $XAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $XAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.