xSUI Harga Hari Ini

Harga langsung xSUI (XSUI) hari ini ialah $ 2.12, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XSUI kepada USD penukaran adalah $ 2.12 setiap XSUI.

xSUI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,089,402, dengan bekalan edaran sebanyak 1.45M XSUI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XSUI didagangkan antara $ 2.07 (rendah) dan $ 2.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.17, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.39.

Dalam prestasi jangka pendek, XSUI dipindahkan -1.09% dalam sejam terakhir dan -8.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

xSUI (XSUI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa xSUI ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSUI ialah 1.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1450000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09M.