xSUSHI (XSUSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Rendah $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Sepanjang Masa $ 26.33$ 26.33 $ 26.33 Harga Terendah $ 0.651595$ 0.651595 $ 0.651595 Perubahan Harga (1J) +0.74% Perubahan Harga (1D) +3.14% Perubahan Harga (7D) +0.27% Perubahan Harga (7D) +0.27%

xSUSHI (XSUSHI) harga masa nyata ialah $1.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSUSHI didagangkan antara $ 1.19 rendah dan $ 1.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSUSHI sepanjang masa ialah $ 26.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.651595.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSUSHI telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +3.14% dalam 24 jam dan +0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xSUSHI (XSUSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.62M$ 9.62M $ 9.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.62M$ 9.62M $ 9.62M Bekalan Peredaran 7.80M 7.80M 7.80M Jumlah Bekalan 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168

Had Pasaran semasa xSUSHI ialah $ 9.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSUSHI ialah 7.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7796246.499984168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.62M.