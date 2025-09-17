Apakah itu XSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XSwap Protocol (XSP) Sumber Laman Web Rasmi

XSwap Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XSwap Protocol (XSP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XSwap Protocol (XSP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XSwap Protocol.

Semak XSwap Protocol ramalan harga sekarang!

XSP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik XSwap Protocol (XSP)

Memahami tokenomik XSwap Protocol (XSP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XSP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XSwap Protocol (XSP) Berapakah nilai XSwap Protocol (XSP) hari ini? Harga langsung XSP dalam USD ialah 0.00057141 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XSP ke USD? $ 0.00057141 . Lihat Harga semasa XSP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XSwap Protocol? Had pasaran untuk XSP ialah $ 1.37M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XSP? Bekalan edaran XSP ialah 2.40B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XSP? XSP mencapai harga ATH sebanyak 0.01451122 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XSP? XSP melihat harga ATL sebanyak 0.00022806 USD . Berapakah jumlah dagangan XSP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XSPialah -- USD . Adakah XSP akan naik lebih tinggi tahun ini? XSP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XSPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XSwap Protocol (XSP) Kemas Kini Industri Penting