XSwap Protocol (XSP) harga masa nyata ialah $0.00057141. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSP didagangkan antara $ 0.00054441 rendah dan $ 0.0005783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSP sepanjang masa ialah $ 0.01451122, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022806.
Dari segi prestasi jangka pendek, XSP telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +2.95% dalam 24 jam dan +24.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa XSwap Protocol ialah $ 1.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XSP ialah 2.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.45M.
Pada hari ini, perubahan harga XSwap Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Protocol kepada USD adalah $ +0.0000397997.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Protocol kepada USD adalah $ +0.0003229159.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Protocol kepada USD adalah $ +0.0000127783930421394.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.95%
|30 Hari
|$ +0.0000397997
|+6.97%
|60 Hari
|$ +0.0003229159
|+56.51%
|90 Hari
|$ +0.0000127783930421394
|+2.29%
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
