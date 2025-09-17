Lagi Mengenai XTT

Maklumat Harga XTT

Laman Web Rasmi XTT

Tokenomik XTT

Ramalan Harga XTT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XSwap Treasure Logo

XSwap Treasure Harga (XTT)

Tidak tersenarai

1 XTT ke USD Harga Langsung:

$0.00114854
$0.00114854$0.00114854
+5.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
XSwap Treasure (XTT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:26 (UTC+8)

XSwap Treasure (XTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00107024
$ 0.00107024$ 0.00107024
24J Rendah
$ 0.00115631
$ 0.00115631$ 0.00115631
24J Tinggi

$ 0.00107024
$ 0.00107024$ 0.00107024

$ 0.00115631
$ 0.00115631$ 0.00115631

$ 0.00307663
$ 0.00307663$ 0.00307663

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+5.59%

+30.85%

+30.85%

XSwap Treasure (XTT) harga masa nyata ialah $0.00114854. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTT didagangkan antara $ 0.00107024 rendah dan $ 0.00115631 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTT sepanjang masa ialah $ 0.00307663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTT telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +5.59% dalam 24 jam dan +30.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XSwap Treasure (XTT) Maklumat Pasaran

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.18B
1.18B 1.18B

1,403,981,830.7064643
1,403,981,830.7064643 1,403,981,830.7064643

Had Pasaran semasa XSwap Treasure ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTT ialah 1.18B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1403981830.7064643. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.

XSwap Treasure (XTT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga XSwap Treasure kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Treasure kepada USD adalah $ +0.0000971741.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Treasure kepada USD adalah $ +0.0006518120.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XSwap Treasure kepada USD adalah $ +0.000554533834314173.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.59%
30 Hari$ +0.0000971741+8.46%
60 Hari$ +0.0006518120+56.75%
90 Hari$ +0.000554533834314173+93.35%

Apakah itu XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

XSwap Treasure (XTT) Sumber

Laman Web Rasmi

XSwap Treasure Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XSwap Treasure (XTT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XSwap Treasure (XTT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XSwap Treasure.

Semak XSwap Treasure ramalan harga sekarang!

XTT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik XSwap Treasure (XTT)

Memahami tokenomik XSwap Treasure (XTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XSwap Treasure (XTT)

Berapakah nilai XSwap Treasure (XTT) hari ini?
Harga langsung XTT dalam USD ialah 0.00114854 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XTT ke USD?
Harga semasa XTT ke USD ialah $ 0.00114854. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XSwap Treasure?
Had pasaran untuk XTT ialah $ 1.36M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XTT?
Bekalan edaran XTT ialah 1.18B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XTT?
XTT mencapai harga ATH sebanyak 0.00307663 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XTT?
XTT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan XTT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XTTialah -- USD.
Adakah XTT akan naik lebih tinggi tahun ini?
XTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:26 (UTC+8)

XSwap Treasure (XTT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.