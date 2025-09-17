XSwap Treasure (XTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00107024 $ 0.00107024 $ 0.00107024 24J Rendah $ 0.00115631 $ 0.00115631 $ 0.00115631 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00107024$ 0.00107024 $ 0.00107024 24J Tinggi $ 0.00115631$ 0.00115631 $ 0.00115631 Sepanjang Masa $ 0.00307663$ 0.00307663 $ 0.00307663 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +5.59% Perubahan Harga (7D) +30.85% Perubahan Harga (7D) +30.85%

XSwap Treasure (XTT) harga masa nyata ialah $0.00114854. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTT didagangkan antara $ 0.00107024 rendah dan $ 0.00115631 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTT sepanjang masa ialah $ 0.00307663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTT telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +5.59% dalam 24 jam dan +30.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XSwap Treasure (XTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 1.18B 1.18B 1.18B Jumlah Bekalan 1,403,981,830.7064643 1,403,981,830.7064643 1,403,981,830.7064643

Had Pasaran semasa XSwap Treasure ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTT ialah 1.18B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1403981830.7064643. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.